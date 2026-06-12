Три красные карточки. Стартовый матч ЧМ-2026 снял 'вечное проклятье'. Видео

Матч открытия чемпионата мира 2026 между сборными Мексики и ЮАР на стадионе "Ацтека" завершился победой хозяев со счетом 2:0. Хозяева впервые в истории выиграли стартовый матч мирового первенства, прервав серию неудач, тянувшуюся с дебютных турниров.

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До этой игры мексиканская сборная неоднократно начинала чемпионаты мира без побед. На турнирах 1950 и 1958 годов были поражения от Бразилии и Швеции, в 1970 и 2010 годах зафиксированы ничьи, и лишь в 2026 году удалось впервые добиться положительного результата в стартовом матче. Символично, что предыдущая попытка прервать серию была 16 лет назад, также в матче открытия против ЮАР.

Сама встреча сложилась в пользу хозяев уже с первых минут. На 9-й минуте после ошибки соперника при розыгрыше мяча от ворот Эрик Лира перехватил передачу и вывел Хулиана Киньонеса на ударную позицию, который открыл счет.

Мексика контролировала ход встречи, тогда как ЮАР до перерыва не нанесла ни одного удара в створ.

Переломным моментом стало удаление на 50-й минуте: защитник ЮАР Сфефело Ситоле остановил выход один на один и бразильский рефери Вилтон Сампайо показал нарушителю прямую красную карточку. На 67-й минуте Рауль Хименес закрепил преимущество, замкнув подачу с фланга ударом головой.

Концовка матча оказалась насыщенной дисциплинарными решениями. На 84-й минуте после вмешательства VAR был удален Тембу Зване за удар соперника по лицу. Уже в компенсированное время красную карточку получил и защитник Мексики Сесар Монтес за грубый фол, сорвавший контратаку.

Итоговая победа 2:0 принесла Мексике три очка и лидерство в группе А. Следующий матч сборной Мексики на ЧМ-2026 состоится 18 июня (19 июня в 04:00 по киевскому времени) против Южной Кореи.

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