Усик откажется от чемпионского пояса? В команде боксера сделали прозрачный намек

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО), вероятнее всего, не станет драться с британским претендентом Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО). Наш соотечественник не заинтересован в соблюдении правил Всемирной боксерской организации (WBO). которая обязала украинца выйти на ринг с британцем.

Такой вывод можно сделать из интервью директора команды нашего боксера Сергея Лапина в интервью порталу proboxing-fans.com. По его словам, Усик мог бы освободить чемпионский пояс WBO, который достался бы победителю поединка Уордли против Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО).

"Есть правила, установленные WBO, других вариантов нет. Вы либо отказываетесь от титула, либо проводите обязательную защиту. Здесь нечего выдумывать, все предельно ясно. Мое личное мнение: было бы здорово увидеть бой Фабио с Итаумой за титул чемпиона мира. Это был бы поистине захватывающий бой и серьезное испытание для обоих перед встречей с главным боссом бокса. Такой поединок определенно привлек бы большой интерес болельщиков и ясно показал бы, кто действительно готов к следующему шагу", – сказал Лапин.

Ранее глава компании K2 Promotions Александра Красюк призвал Усика немедленно завершить карьеру. Также он назвал "убийством, которое принесет серьезные деньги", один из возможных боев супертяжа.

Кроме того, промоутер не видит никакого смысла для украинца драться с Уордли. Вдобавок Красюк жестко раскритиковал команду Усика.

Напомним, в ночь на 26 октября Уордли сенсационно нокаутировал Джозефа Паркера (36-4, 23 КО) в 11-м раунде и стал обязательным претендентом на бой с Усиком. До этого украинец анонсировал поединок против победителя боя британца и новозеландца.

После своего триумфа Фабио вызвал на ринг Александра. Свой прогноз на будущее противостояние сделал искусственный интеллект.

