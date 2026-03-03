Свет отключат не всем: какие графики ввели в Украине 3 марта

Во вторник, 3 марта, в некоторых регионах Украины продолжаются почасовые отключения электроэнергии. Они уже не круглосуточные и действуют с 08:00 до полуночи. В то же время в районах Одесской области с самой сложной энергетической обстановкой продолжаются аварийные обесточивания без графиков.

Видео дня

Об общей ситуации сообщает "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали по регионам публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

"Продолжается работа по восстановлению объектов генерации и системы передачи электроэнергии, плюс благоприятные погодные условия – из-за потепления уровень энергопотребления снижается, а солнечные дни позволяют вырабатывать дополнительные объемы электроэнергии. В результате дефицит в Объединенной энергосистеме уменьшается, так же, как и ограничения энергопотребления... На ситуацию сейчас влияют не только погодные условия, но и, прежде всего, удары врага по энергообъектам. Предвидеть же очередную атаку захватчиков и ее последствия невозможно, поэтому сложно давать прогнозы", – объяснил, в частности, глава "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.

Отключения электроэнергии 3 марта: главное

Россия в очередной раз ударила по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах, обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях .

. В Украине также продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему.

В части областей действуют графики почасовых отключений света , а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Отключений нет в тех регионах, где не возникает проблем ни с производством электроэнергии (состояние генерации), ни с ее доставкой до потребителей (состояние сетей).

в тех регионах, где не возникает проблем ни с производством электроэнергии (состояние генерации), ни с ее доставкой до потребителей (состояние сетей). Графики и режим отключений сильно различаются в зависимости от области и к тому же могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Потребление электроэнергии растет из-за меньшего объема примененных мер ограничения в большинстве регионов Украины.

Отключения света по областям: какие графики 3 марта

Киев

По-прежнему действуют индивидуальные временные графики с 08:00 до 24:00. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Возвращение к обычным графикам пока невозможно, признают энергетики.

Киевская область

Действуют стабилизационные отключения, то есть почасовые графики – тоже с 8 утра. При этом у большей части потребителей в регионе день может пройти без отключений света.

Одесская область

В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. По всей остальной области ограничений нет.

Полтавская область

Ограничения с 08:00 применяются в объеме 1,5-2,5 очередей (последнее время было до 4 очередей). Самый жесткий режим – в период с 14:00 до 20:00.

Харьковская область

Действует почасовой график отключений электроэнергии, до 08:30 отключений не было. Расписание в целом такое:

1.1 – 08:30-12:00; 15:30-22:30 (суммарно 10,5 часа);

– 08:30-12:00; 15:30-22:30 (суммарно 10,5 часа); 1.2 – 08:30-12:00; 19:00-22:30 (суммарно 7 часов);

– 08:30-12:00; 19:00-22:30 (суммарно 7 часов); 2.1 – 08:30-12:00; 19:00-22:30 (суммарно 7 часов);

– 08:30-12:00; 19:00-22:30 (суммарно 7 часов); 2.2 – 08:30-12:00; 19:00-20:00 (суммарно 4,5 часа);

– 08:30-12:00; 19:00-20:00 (суммарно 4,5 часа); 3.1 – 12:00-15:30; 22:30-24:00 (суммарно 5 часов);

– 12:00-15:30; 22:30-24:00 (суммарно 5 часов); 3.2 – 12:00-15:30; 22:30-24:00 (суммарно 5 часов);

– 12:00-15:30; 22:30-24:00 (суммарно 5 часов); 4.1 – 12:00-15:30; 22:30-24:00 (суммарно 5 часов);

– 12:00-15:30; 22:30-24:00 (суммарно 5 часов); 4.2 – 12:00-15:30; 19:00-20:00 (суммарно 4,5 часа);

– 12:00-15:30; 19:00-20:00 (суммарно 4,5 часа); 5.1 – 14:00-19:00 (суммарно 5 часов);

– 14:00-19:00 (суммарно 5 часов); 5.2 – 15:30-19:00 (суммарно 3,5 часа);

– 15:30-19:00 (суммарно 3,5 часа); 6.1 – 15:30-19:00 (суммарно 3,5 часа);

– 15:30-19:00 (суммарно 3,5 часа); 6.2 – 15:30-19:00 (суммарно 3,5 часа).

Сумская область

Действует график отключений. Суммарное количество часов без света составляет до 8 часов в сутки, в зависимости от группы.

Где смотреть график отключений электричества для своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия вновь готовит волну ударов по инфраструктуре Украины. При этом новой целью агрессора может стать водоснабжение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!