Свет отключат не всем: какие графики ввели в Украине 3 марта
Во вторник, 3 марта, в некоторых регионах Украины продолжаются почасовые отключения электроэнергии. Они уже не круглосуточные и действуют с 08:00 до полуночи. В то же время в районах Одесской области с самой сложной энергетической обстановкой продолжаются аварийные обесточивания без графиков.
Об общей ситуации сообщает "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали по регионам публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
"Продолжается работа по восстановлению объектов генерации и системы передачи электроэнергии, плюс благоприятные погодные условия – из-за потепления уровень энергопотребления снижается, а солнечные дни позволяют вырабатывать дополнительные объемы электроэнергии. В результате дефицит в Объединенной энергосистеме уменьшается, так же, как и ограничения энергопотребления... На ситуацию сейчас влияют не только погодные условия, но и, прежде всего, удары врага по энергообъектам. Предвидеть же очередную атаку захватчиков и ее последствия невозможно, поэтому сложно давать прогнозы", – объяснил, в частности, глава "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.
Отключения электроэнергии 3 марта: главное
- Россия в очередной раз ударила по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах, обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.
- В Украине также продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему.
- В части областей действуют графики почасовых отключений света, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
- Отключений нет в тех регионах, где не возникает проблем ни с производством электроэнергии (состояние генерации), ни с ее доставкой до потребителей (состояние сетей).
- Графики и режим отключений сильно различаются в зависимости от области и к тому же могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Потребление электроэнергии растет из-за меньшего объема примененных мер ограничения в большинстве регионов Украины.
Отключения света по областям: какие графики 3 марта
Киев
По-прежнему действуют индивидуальные временные графики с 08:00 до 24:00. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Возвращение к обычным графикам пока невозможно, признают энергетики.
Киевская область
Действуют стабилизационные отключения, то есть почасовые графики – тоже с 8 утра. При этом у большей части потребителей в регионе день может пройти без отключений света.
Одесская область
В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. По всей остальной области ограничений нет.
Полтавская область
Ограничения с 08:00 применяются в объеме 1,5-2,5 очередей (последнее время было до 4 очередей). Самый жесткий режим – в период с 14:00 до 20:00.
Харьковская область
Действует почасовой график отключений электроэнергии, до 08:30 отключений не было. Расписание в целом такое:
- 1.1 – 08:30-12:00; 15:30-22:30 (суммарно 10,5 часа);
- 1.2 – 08:30-12:00; 19:00-22:30 (суммарно 7 часов);
- 2.1 – 08:30-12:00; 19:00-22:30 (суммарно 7 часов);
- 2.2 – 08:30-12:00; 19:00-20:00 (суммарно 4,5 часа);
- 3.1 – 12:00-15:30; 22:30-24:00 (суммарно 5 часов);
- 3.2 – 12:00-15:30; 22:30-24:00 (суммарно 5 часов);
- 4.1 – 12:00-15:30; 22:30-24:00 (суммарно 5 часов);
- 4.2 – 12:00-15:30; 19:00-20:00 (суммарно 4,5 часа);
- 5.1 – 14:00-19:00 (суммарно 5 часов);
- 5.2 – 15:30-19:00 (суммарно 3,5 часа);
- 6.1 – 15:30-19:00 (суммарно 3,5 часа);
- 6.2 – 15:30-19:00 (суммарно 3,5 часа).
Сумская область
Действует график отключений. Суммарное количество часов без света составляет до 8 часов в сутки, в зависимости от группы.
Где смотреть график отключений электричества для своей области
Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия вновь готовит волну ударов по инфраструктуре Украины. При этом новой целью агрессора может стать водоснабжение.
