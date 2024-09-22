Усик и Фьюри столкнулись на шоу Джошуа – Дюбуа. На видео попала реакция боксеров друг на друга

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) и бывший обладатель титула WBC британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) пересеклись на поединке между Даниелем Дюбуа (22-2, 21 KO) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). И Александр и Тайон приняли участие в групповой фотосессии, которую организовал глава Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Его Превосходительство Турки Аль аш-Шейх.

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Усик с большим уважением поприветствовал режиссера Гая Ричи, боксера Терренса Кроуфорда и бойца Конора Макгрегора. Последним подошел Фьюри, который стал обнимать и тискать украинца. Наш соотечественник сдержанно перенес такой всплеск эмоций от своего соперника.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) нанес сенсационное поражение бывшему обладателю титула Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) поединок за пояс, который ранее принадлежал Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

Перед этим боем на "Уэмбли" Александра Усика показали на большом экране. Болельщики, присутствующие на арене начали аплодировать нашему соотечественнику. Отметим, что на шоу присутствовало 96 тысяч зрителей, что стало рекордом посещаемости бокса в истории лондонского стадиона.

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