96 000 болельщиков на 'Уэмбли' устроили овации Усику. Видео

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик 22-0, 14 КО) получил порцию заслуженного внимание на стадионе "Уэмбли" перед боем чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) и британца Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). За несколько минут до начала поединка украинца показали на большом экране. После этого все болельщики начали аплодировать нашему соотечественнику.

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В ответ Усик встал, поклонился в ответ и прижал руку к сердцу, демонстрируя свое признание всем, кто его поддерживает.

Отметим, что на шоу присутствовало 96 тысяч зрителей, что стало рекордом посещаемости бокса в истории этой лондонской арены.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) нанес сенсационное поражение бывшему обладателю титула Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) поединок за пояс, который ранее принадлежал Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

Напомним, что и Джошуа, и Дюбуа в разное время проиграли Александру. Первый поединок Джошуа - Усик 26 сентября 2021 года завершился победой украинского бойца единогласным решением судей.

Спустя год украинский чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF) защитил свои титулы в реванше с Энтони.

Еще через год Усик победил Дюбуа, несмотря на подлый удар британского супертяжа между ног.

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