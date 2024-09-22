УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

96 000 болельщиков на "Уэмбли" устроили овации Усику. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,5 т.
96 000 болельщиков на 'Уэмбли' устроили овации Усику. Видео

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик 22-0, 14 КО) получил порцию заслуженного внимание на стадионе "Уэмбли" перед боем чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) и британца Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). За несколько минут до начала поединка украинца показали на большом экране. После этого все болельщики начали аплодировать нашему соотечественнику.

Видео дня

В ответ Усик встал, поклонился в ответ и прижал руку к сердцу, демонстрируя свое признание всем, кто его поддерживает.

Отметим, что на шоу присутствовало 96 тысяч зрителей, что стало рекордом посещаемости бокса в истории этой лондонской арены.

96 000 болельщиков на "Уэмбли" устроили овации Усику. Видео
96 000 болельщиков на "Уэмбли" устроили овации Усику. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) нанес сенсационное поражение бывшему обладателю титула Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) поединок за пояс, который ранее принадлежал Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

96 000 болельщиков на "Уэмбли" устроили овации Усику. Видео

Напомним, что и Джошуа, и Дюбуа в разное время проиграли Александру. Первый поединок Джошуа - Усик 26 сентября 2021 года завершился победой украинского бойца единогласным решением судей.

96 000 болельщиков на "Уэмбли" устроили овации Усику. Видео

Спустя год украинский чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF) защитил свои титулы в реванше с Энтони.

96 000 болельщиков на "Уэмбли" устроили овации Усику. Видео

Еще через год Усик победил Дюбуа, несмотря на подлый удар британского супертяжа между ног.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!