Где смотреть Беринчик – Наваррете. Расписание трансляций боя за титул чемпиона мира

Обладатель пояса WBO International в легком весе Денис Беринчик (18-0, 9 КО) в ночь на 19 мая проведет бой с действующим чемпионом мира WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО). Поединок состоится в Сан-Диего (США).

Битва украинца и мексиканца состоится, когда в Киеве будет утро 19 мая. Начало шоу не раньше 05:00. OBOZ.UA проведет онлайн трансляцию Беринчик – Наваррете.

Украинские телезрители смогут наблюдать в прямом эфире за ходом сражения благодаря телетрансляции на медиасервиса MEGOGO. Перед боем запланирована традиционная студия с участием экспертов и приглашенных гостей.

Как сообщал OBOZ.UA, Денис свой предыдущий бой провел в августе 2023 года, победив в Польше единогласным решением судей шведского бойца Энтони Йигитом (26-4-1, 10 КО). Наваррете свой крайний раз дрался в 2013-м бразильцем Робсоном Консейсао.

Ранее промоутер Александр Красюк признался, что расстроен тем фактом, что его подопечные будут драться в один день. 18 мая Усик в Саудовской Аравии проведет бой с Фьюри.

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