'Как это возможно?' С Усиком случилось невиданное происшествие на взвешивании перед боем с Фьюри

Во время торжественной церемонии взвешивания организаторы боя в Эр-Рияде неправильно указали вес чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО). Изначально Майкл Баффер объявил, что украинец показал на весах 105,9 кг (233 фунта). Оказалось, что точная цифра – 101,2 кг (223 фунта). И то, и то является рекордным весом в карьере.

В тоже время вес обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) был изначально указан верным – 118,8 кг.

В комментариях болельщики остались шокированным случившимся. Фанаты не могут проверить в подобный ляп на столь высоком уровне.

"В боксе нет какой-либо структуры, которая бы предотвращала такие ошибки. Если диктор прочтет что-то не так, его не понизят в должности и он не рискует быть замененным на будущих мега-событиях. То же можно сказать и относительно судей", "Как это возможно?" – пишут юзеры.

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