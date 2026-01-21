Усик добыл победу лучшим нокаутом года. Видео

Непобедимый супертяжеловес Александр Усик (24-0, 15 КО) получил престижное индивидуальное признание по итогам сезона. Всемирный боксерский союз WBC признал нокаут украинца в бою против Даниэля Дюбуа лучшим в 2025 году.

Как сообщается на официальном сайте организации, решающий эпизод произошел в пятом раунде второго поединка Усика с британцем. Украинский боксер отправил Дюбуа в два подряд нокдауна и завершил бой досрочно, во второй раз став абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

Позднее в ноябре 2025 года Усик потерял статус абсолюта после освобождения пояса WBO, однако продолжает оставаться объединенным чемпионом, удерживая титулы WBC, WBA и IBF. Сам нокаут стал результатом удара, который украинец назвал "Иван": сначала последовал правый хук, после чего Усик добавил мощный удар левой рукой.

В WBC, объясняя свой выбор, отметили: "Усик довел, что, кроме мастерской техники, он также владеет силой завершающего удара. Украинец зрелищно остановил такого гиганта, как Дюбуа, ударом руки, который стал идеальным завершением грозного выступления в сверхтяжелом весе".

После боя Усик рассказал, что этот удар был разработан вместе с командой еще в 2018 году в США, когда он выступал в тяжелом весе. По словам боксера, применить его в реальном бою удалось лишь во втором поединке против Дюбуа.

Таким образом, "Иван" принес Усику второй нокаут после перехода в сверхтяжелую весовую категорию: оба раза досрочно был побежден именно Дюбуа. Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Дерека Чисору украинец ранее побеждал решением судей, а Чазза Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте вынудил отказаться от продолжения поединка.

В настоящее время продолжаются переговоры о следующем поединке Усика против американца Дионтея Уайлдера. WBC уже одобрил запрос украинца на добровольную защиту титула, и ожидается, что бой может состояться в первой половине 2026 года.

