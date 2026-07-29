Усик дал смелый прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик (25-0, 16 КО) выразил уверенность в том, что Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) победит Тайсона Фьюри (35-2-1, 25 КО) в битве за звание "короля Великобритании". Более того, по мнению украинца, его бывшие соперники не задержаться надолго на ринге в очном противостоянии.

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Такое мнение Усик озвучил в интервью YouTube-каналу All Out Fighting. Наш соотечественник отметил, что Джошуа демонстрирует невероятный прогресс во время совместных тренировок, а это говорит об умении уроженца Уотфорда не стоять на месте и работать над своими ошибками.

"Джошуа мой брат. И у него нет гордыни. Он понимает, что если ты совершил ошибку, то это твоя ошибка. И ты должен поработать, чтобы ее исправить. Ведь если ты допускаешь ошибку один раз, второй, третий, то ты глупый. А если ты совершил ошибку, а потом сел, проанализировал, что ты сделал неправильно и исправил это, то ты в порядке. Думаю, бой Джошуа и Фьюри завершится победой Энтони в шести раундах. Нокаут. Он как зарядит своей правой рукой и – бум!" – сказал Усик.

Поединок двух британцев планируется до конца нынешнего года. На минувшей неделе они провели промежуточные бои: Фьюри победил польского ветерана Мариуша Ваха (39-14, 20 КО), а Джошуа, поднявшись с двух нокдаунов, отправил в нокаут албанца Кристиана Пренгу (20-2, 20 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект ответил на вопрос, будет ли нокаут в бою Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

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