Джошуа поднялся с двух нокдаунов на первых секундах и победил нокаутом во 2-м раунде. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) оказался в шаге от громкой сенсации, но сумел переломить ход поединка с албанцем Кристианом Пренгой (20-2, 20 KO). Британец дважды побывал в нокдауне уже в стартовом раунде, после чего во втором отправил соперника в тяжелый нокаут.

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Главный бой вечера бокса в Джидде (Саудовская Аравия) начался для 36-летнего Джошуа с настоящего кошмара. Уже в первые секунды 35-летний Пренга точно попал апперкотом, отправив британца на настил. Вскоре экс-чемпион вновь оказался в нокдауне.

Однако во втором раунде ситуация полностью изменилась. Пренга неожиданно перестал развивать успех, позволив Джошуа работать с дальней дистанции.

Британец быстро восстановился, начал регулярно попадать сериями и в одной из атак обрушил на соперника несколько мощных ударов. Последний правый отправил албанца в тяжелый нокаут – тот едва не вылетел за пределы ринга, после чего рефери сразу остановил бой.

После поединка Джошуа эмоционально посвятил победу своим погибшим друзьям и членам команды.

"Так поступают чемпионы. Нас сбивают с ног, но мы поднимаемся и продолжаем драться. Такова жизнь. Это была сила духа. Мне тяжело об этом говорить... Это мои братья", – сказал британец после боя.

Следующим соперником Энтони будет его скандальный соотечественник Тайсон Фьюри. Долгожданный британский мегабой предварительно запланирован на ноябрь. Сам Фьюри, несмотря на ожидания, в Джидду не прилетел.

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