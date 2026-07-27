Искусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – Фьюри

Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) в конце нынешнего года должны провести долгожданный очный поединок. Оба британца успешно прошли промежуточные бои, одержав в них досрночные победы, и теперь ждут официального объявления своего противостояния.

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Искусственный интеллект Gemini корпорации Google оценивает высокими шансы на то, что бой Фьюри – Джошуа завершится нокаутом одного из боксеров. Нейросеть напоминает, что оба супертяжа давно прошли свою пиковую форму и все хуже могут держать удары.

"Вероятность нокаута – очень высока (около 70-75 %). Полная дистанция в 12 раундов маловероятна по нескольким причинам: уязвимость подбородка обоих боксеров и возрастной фактор. Оба боксера преодолели тяжелые этапы в карьере, что снизило их способность выдерживать мощные удары. Наиболее вероятный сценарий – нокаут от Фьюри в 8-11 раундах: Фьюри изматывает Джошуа джебами и клинчами, заставляет его устать, после чего останавливает измотанного Энтони серией точных ударов", – считает ИИ.

Напомним, Фьюри победил польского ветерана Мариуша Ваха (39-14, 20 КО). В свою очередь Джошуа, поднявшись с двух нокдаунов, отправил в нокаут албанца Кристиана Пренгу (20-2, 20 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал победителя поединка Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа за звание "короля Великобритании".

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