Усик будет отвлекать: названо, как украинец помешает бою Джошуа – Дюбуа

Присутствие Александра Усика (22-0, 14 КО) будет отвлекать Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) в поединке против Даниеля Дюбуа (21-2, 20 КО), который состоится 21 сентября в Лондоне. Наш соотечественник своим видом будет напоминать уроженцу Уотфорда о том, что дважды его побил.

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Такое мнение в интервью Sky Sports выразил промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела Дюбуа. Представитель британца, который также проигрывал Усику, восхитился нашим соотечественником, а также пожелал своему клиенту своей победой над Джошуа добиться реванша с украинцем за все пояса.

"В рингсайде будет Усик, как и Тайсон Фьюри, но я не думаю, что это что-то значит для Дюбуа. Это может отвлечь Джошуа, поскольку Усик дважды его победил. Усик – настоящий мужчина, он парень, который находится на вершине дерева, а эти двое пытаются получить бой с победителем реванша Усика и Фьюри", – сказал Уоррен.

Отметим, что на кону поединка Джошуа – Дюбуа будет стоять пояс Международной федерации бокса (IBF), от которого ранее отказался Усик.

Джошуа в случае победы станет трехкратным чемпионом мира и будет ожидать победителя реванша Усик – Фьюри. Дюбуа же может совершить один из самых громких апсетов года и фактически поставить крест на карьере соперника.

Накануне визита в Лондон с нашим боксером произошел инцидент в польском Кракове – спортсмен был задержан и закован в наручники. Вскоре Усика отпустили, а он прокомментировал ситуацию.

Польские власти обвинили Александра и его друга в неадекватном поведении. В свою очередь промоутер Александр Красюк опубликовал все детали ареста Усика, опровергнув версию краковских пограничников.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа откровенно назвал поражение в реванше от Александра Усика самым болезненным в карьере.

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