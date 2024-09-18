Усик впервые прокомментировал свой арест и сказал, что произошло

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик объяснил случившееся в аэропорту Кракова недоразумением. У себя в Instagram боксер написал небольшой пост, где поблагодарил всех за беспокойство.

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Кроме того, Александр отдал должное работе польских силовиков.

"Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро уладили. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии. Слава Богу за все", – написал Усик.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 17 сентября Усик был арестован в аэропорту польского города.

По информации польского портала Przeglad Sportowy Усик проходил специальный осмотр в Академии физического воспитания в Катовице, поэтому и был в Польще. Александр сотрудничает с доктором Якубом Хицким, практикующим в этой Академии.

Депутат Жан Беленюк выложил два видео, на котором видно, как Усика в наручниках уводят правоохранители.

Инцидент прокомментировала и супруга боксера.

"Все нормально, все хорошо! Позже Александр все объяснит. Ничего криминального. Всем спокойной ночи", – написала Екатерина у себя в соцсетях.

В интернете украинские болельщики начали наперебой высказывать предположения, что же стало причиной задержание крымчанина. Не обошлось и без традиционных мемов на эту тему.

Отреагировал на арест и тренер Усика Сергей Лапин.

"Не беспокойтесь. Все будет в порядке. Просто служба таможенного контроля пренебрегает своими обязанностями", – написал Лапин в сторис.

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