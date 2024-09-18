'Непригодное состояние' и 'стероиды': почему Усик был арестован в аэропорту Кракова, а его друг проходил проверку. Все подробности скандала

Поздно вечером 17 сентября информационное пространство всколыхнуло сообщение, что чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Подробностей об инциденте было мало, поэтому задержание и его причина сразу же стали обрастать большим количеством слухов – от нарушения правил дорожного движения до перевозки стероидов. Дошло до того, что в дело вмешался президент Украины Владимир Зеленский.

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OBOZ.UA собрал все подробности ареста Усика и причины, по которым боксер оказался в польских наручниках.

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ. Первым о неприятном инциденте с Александром сообщил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат ВР от "Слуги народа" Жан Беленюк. А вскоре он выложил видео, на котором видно, как Усик в наручниках пытается что-то объяснить польским стражам порядка, но потом вместе с ними заходит в лифт, держа руки за спиной.

"Не волнуйтесь, все хорошо. Служба таможенного контроля пренебрегает своими обязанностями", – написал в соцсетях директор команды Усика Сергей Лапин.

Видимо, увидев, какую бурную реакцию вызвал инцидент с ее мужем, Екатерина Усик поспешила всех успокоить: "Все нормально, все хорошо! Позже Александр все объяснит. Ничего криминального. Всем спокойной ночи". Но как можно было спать после таких событий, которые развивались невероятно быстро?

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА. С инцидентом сразу начало разбираться Министерство иностранных дел Украины. Генеральный консул нашего государства в Кракове срочно выехал в аэропорт для уточнения обстоятельств. После чего в МИД заявили, что украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону.

На арест Усика в Польше ночью отреагировал и президент Владимир Зеленский: "Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова. Мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили".

РЕАКЦИЯ УСИКА. Вскоре то, что с ним все хорошо, подтвердил и сам Александр Усик. Он сначала оставил сообщение в сторис, а затем и записал видео, чтобы люди убедились, что он больше не под стражей. Но никаких подробностей произошедшего не разглашал. По словам крымчанина, в аэропорту просто "произошло недоразумение".

"Друзья, все хорошо. Случилось недоразумение, которое быстро разрешилось. Спасибо всем, кто волновался. Я свободен. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии", – заметил Александр.

"ПЕРЕВОЗКИ СТЕРОИДОВ". Пока причины задержания Усика держались в секрете, в социальных сетях, ТГ-каналах и СМИ начали вырисовываться собственные версии. Самые интересные "залетали" к нам из России.

Сначала там придумали, что Александр задержан за превышение скорости. Якобы боксер опаздывал на самолет и буквально "несся на люксовой машине, существенно превышая разрешенную скорость". А в аэропорту украинского чемпиона за это задержали польские спецслужбы.

Затем фантазия "доброжелателей" пошла еще дальше и в разных довольно сомнительных ТГ-каналах появилось предположение, что Усик перевозил стероиды. Естественно, никаких доказательств не было.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Вскоре уже американский ресурс ESPN со ссылкой на собственный источник сообщил, что Усика задержали в аэропорту Кракова из-за "состояния, непригодного для полета". И, как выяснится потом, эта информация была наиболее приближена к правде.

По информации издания, кроме Усика, польские правоохранители задержали в аэропорту также его друга и директора команды Сергея Лапина. Служба аэропорта отказывала обоим в посадке, утверждая, что их состояние "непригодно для путешествия самолетом".

Несмотря на попытки Усика объяснить, что с ними на самом деле все хорошо и они просто устали после 14-часовой поездки из Киева, из-за языкового барьера и категоричной позиции боксера украинцы были задержаны. Но через некоторое время их освободили.

В свою очередь, представитель Карпатского пограничного отряда Яцек Михаловский рассказал изданию Przegląd Sportowy Onet, что Александр был закован в наручники в аэропорту Кракова в соответствии с процедурой в качестве превентивной меры.

"Я могу подтвердить, что вмешательство касалось двух человек с украинским гражданством. Это тот случай, когда перевозчик не позволяет им лететь. Они потеряли статус пассажира, и им не разрешили сесть в самолет. Они не хотели выходить из гейта, самолет не мог взлететь. На запросы сотрудников они не отреагировали, и, согласно процедуре, вмешались наши сотрудники из спецгруппы. Никакой потасовки или какой-либо угрозы не было, это была сугубо превентивная мера", – заявил Михаловский.

В то время как польский промоутер Анджей Василевский назвал позорной для Польши ситуацию с арестом Усика.

ПРАВДА ОТ КРАСЮКА. А все точки над "і" окончательно расставил промоутер боксера Александр Красюк, подтвердивший, что Усик больше 11 часов ехал в Краков машиной, поэтому в аэропорту и он, и его друг Александр были очень уставшими. Из Польши украинец должен был лететь в Салоники бортом авиакомпании RyanAir, однако помешали сотрудники лоукостера.

"Усик имел priority очередь на посадку, а его товарищ – общую очередь. Ожидая бординг, товарищ Александра заснул на сиденьях в зоне ожидания. После объявления посадки Усик разбудил друга и сказал, что будет ждать его у выхода. Пройдя процедуру проверки паспорта и посадочного, Усик остался ждать товарища. С этого все и началось", – написал Красюк в своем Instagram.

По словам Красюка, у друга Усика сотрудники авиакомпании каким-то странным образом установили состояние "глубокого алкогольного опьянения" и не разрешили пройти на рейс. Усик, в свою очередь, начал выяснять причины недопуска друга на рейс с сотрудниками RyanAir, которые отказывались давать объяснения и вызвали полицию.

"После появления офицеров работники авиакомпании указали на второго Александра и объяснили свои выводы о недопуске на рейс. Полиция попросила его пройти с ними для установления факта и оформления документов. Усик твердо заявил, что не оставит своего друга, не улетит без него и не собирается покидать зону посадки до появления представителей украинской дипломатии", – объяснял промоутер.

В ответ полицейские пригрозили боксеру задержанием и надеванием наручников: "Тогда Усик протянул руки, и полицейский надел наручники на его запястье. И только на него, потому что, как видно из видео, другой Александр идет без наручников и держит дорожную сумку".

Уже в местном помещении полиции друг боксера прошел проверку, не подтвердившую версию RyanAir о сильном опьянении: "После этого между полицейскими и сотрудниками авиакомпании произошел "неприятный разговор", однако уже было поздно".

А когда на место прибыл генеральный консул Украины, объяснения пришлось давать уже польским правоохранителям: "Слава Богу, инцидент исчерпан. Будем ждать официальных извинений и компенсаций от авиакомпании RyanAir и от польских правоохранителей", – сказал промоутер Усика.

Также Красюк пошутил, что поляки довольно своеобразно отметили годовщину победы Усика над местным любимцем Гловацким. По странному стечению обстоятельств именно в ночь на 18 сентября 2016 года украинец победил Кшиштофа и получил свой первый чемпионский пояс.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Усик впервые прокомментировал свое задержание и сказал, что произошло.

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