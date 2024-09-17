Александр Усик арестован в аэропорту Кракова

Как сообщает народный депутат Жан Беленюк чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик был арестован в аэропорту польского города Краков. Обстоятельства задержания выясняются.

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Также Беленюк выложил два видео, на котором видно, как Усика в наручниках уводят правоохранители.

Инцидент прокомментировала и супруга боксера.

"Все нормально, все хорошо! Позже Александр все объяснит. Ничего криминального. Всем спокойной ночи", – написала Екатерина у себя в соцсетях.

Генконсул Украины в Кракове срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации.

"Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону. Кроме того, министр Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", – говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого.

В интернете украинские болельщики начали наперебой высказывать предположения, что же стало причиной задержание крымчанина. Не обошлось и без традиционных мемов на эту тему.

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