Александр Усик арестован в аэропорту Кракова
Как сообщает народный депутат Жан Беленюк чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик был арестован в аэропорту польского города Краков. Обстоятельства задержания выясняются.
Также Беленюк выложил два видео, на котором видно, как Усика в наручниках уводят правоохранители.
Инцидент прокомментировала и супруга боксера.
"Все нормально, все хорошо! Позже Александр все объяснит. Ничего криминального. Всем спокойной ночи", – написала Екатерина у себя в соцсетях.
Генконсул Украины в Кракове срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации.
"Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону. Кроме того, министр Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", – говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого.
В интернете украинские болельщики начали наперебой высказывать предположения, что же стало причиной задержание крымчанина. Не обошлось и без традиционных мемов на эту тему.
Новость обновляется...