"Унизил бокс". Усик прилетела претензия после боя с Верховеном

Бывший чемпион мира и известный украинский тренер Вячеслав Сенченко раскритиковал выступление Александра Усика в поединке против кикбоксера Рико Верховена. По мнению специалиста, украинец позволил сопернику выглядеть слишком конкурентоспособно, чем дал повод для разговоров о реальном уровне профессионального бокса.

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В интервью vRINGe Сенченко заявил, что остался разочарован увиденным в ринге и даже обвинил Усика в том, что тот нанес удар по имиджу своего вида спорта.

"Усик "подопустил" бокс, дал людям почву поговорить о том, что этот ваш бокс – хрень, фигня. Можно там с одним боем боксировать. Как бы, блин, унизил наш вид спорта", – сказал Сенченко.

Тренер не исключил, что поединок носил шоу-характер и был построен таким образом, чтобы сохранить интригу до поздних раундов. По его словам, он не верит, что Верховен, который сделал имя в кикбоксинге, способен на равных соперничать с одним из лучших боксеров современности.

Сенченко сравнил ситуацию с боем Тайсона Фьюри против бывшего бойца ММА Фрэнсиса Нганну, который также вызвал неоднозначную реакцию среди экспертов.

"Я разочарован таким боем. Это же разный уровень. Человек из другого вида спорта пришел. Как ни крути, Верховен – не боксер. Усик должен был его разбирать легче, проще и увереннее", – отметил специалист.

По словам Сенченко, ранее Усик всегда отличался максимальной дисциплиной и серьезным отношением к соперникам, поэтому столь конкурентный бой с представителем другого вида единоборств стал для него неожиданностью.

"Я разочарован таким боем. Ну, блин, это же разный уровень. Человек из другого вида спорта пришёл. Я не знаю… Может, Усик тогда не настолько хорош?" – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, схватка у пирамид Гизы против нидерландца Рико Верховена завершилась техническим нокаутом в 11-м раунде после того, как Усик отправил соперника в нокдаун, а затем провел серию ударов у канатов.

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