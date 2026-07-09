Украинской теннисистке устроили овации в Лондоне после полуфинала Уимблдона. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№13 WTA) завершила выступление на Уимблдоне-2026. В полуфинале 24-летняя киевлянка уступила чешке Линде Носковой (№12 WTA) в двух сетах со счетом 4:6, 4:6 и не смогла выйти в финал турнира. После окончания матча зрители Центрального корта проводили украинку продолжительными овациями.

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В первой партии соперницы долго сохраняли равенство. При счете 4:4 Носкова уверенно взяла свою подачу, а затем реализовала брейк-поинт на подаче украинки и завершила сет в свою пользу.

Во втором сете чешская теннисистка быстро повела с брейком 3:1. Костюк сумела вернуть интригу, сделав обратный брейк, однако в десятом гейме Носкова вновь выиграла подачу соперницы и оформила победу со счетом 6:4.

По ходу встречи чешка надежно действовала на своей подаче, показав 68% попадания первым мячом и реализовав три брейк-поинта из шести.

Несмотря на поражение, публика тепло встретила украинскую теннисистку после финального розыгрыша. Болельщики на Центральном корте аплодировали Костюк, отметив ее выступление на турнире и второй подряд выход в полуфинал турнира Grand Slam после Roland Garros.

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