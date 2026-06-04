Костюк сыграла против россиянки в полуфинале Roland Garros: с каким счетом закончился матч

Вторая ракетка мира Марта Костюк не сумела выйти в первый карьере финал турнира серии Большого шлема. Наша соотечественница в рамках Открытого чемпионата Франции Roland Garros-2026 не смогла переиграть так называемую нейтральную Мирру Андрееву – 1:6, 3:6.

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Матч для киевлянки не сложился с самого начала – Костюк проиграла свою подачу, а в следующем гейме не реализовала четыре брейкпоинта. Украинка сумела размочить счет лишь при 0:4, но зацепиться за сет уже было невозможно.

Вторая партия началась с того же: Марта снова позволила сопернице повести с брейком. После этого результат поединка была практически предрешен, хотя украинке удалось сделать брейк при счете 2:4, однако она тут же проиграла свою подачу.

У нашей соотечественницы не шла ни первая подача, ни ставшие уже фирменными приемы из корта. В итоге в свой пассив украинка записала 34 невынужденных ошибки.

Таким образом, Костюк не смогла выйти в финал Rolamd Garros-2026. Кроме того, наша теннисистка потерпела первое поражение на грунте в нынешнем сезоне после 17 побед подряд.

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