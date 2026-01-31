Украинского рекордсмена дисквалифицировали на Кубке мира по прыжкам с трамплина

Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк был дисквалифицирован во время основного раунда этапа Кубка мира в немецком Виллингене, пишет "Суспильне". Спортсмен шел в зоне топ-30, однако был снят с соревнований из-за нарушения регламента экипировки.

К этапу Кубка мира в Виллингене Марусяк подходил после выступления на полетном чемпионате мира-2026 в Оберстдорфе. Там украинец финишировал 29-м, попав в топ-30 и остановившись в шаге от национального рекорда Украины.

На этапе в Виллингене участие приняли два представителя Украины. В квалификации Виталий Калиниченко прыгнул на 110,5 метра, набрал 46,9 балла и занял 52-е место. Марусяк, в свою очередь, показал результат 149 метров (117,9 очка), стал третьим и уверенно прошел в следующий раунд.

В основном раунде украинский рекордсмен продолжал борьбу за высокие позиции, однако позже был дисквалифицирован. Причиной стала несоответствующая правилам воздухопроницаемость костюма: на этапах Кубка мира экипировку спортсменов проверяют специальным прибором, измеряющим количество воздуха, проходящего через ткань.

Следующий этап Кубка мира по прыжкам с трамплина состоится в Виллингене в воскресенье, 1 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, 25-летний уроженец Верховины (Ивано-Франковская область) Евгений Марусяк установил исторический рекорд Украины на Кубке мира по прыжкам с трамплина. На этапе в норвежском Викерсунде наш соотечественник занял 11-е место, пролетев 216,5. Победу добыл австриец Штефан Крафт.