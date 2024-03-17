Украина установила исторический рекорд на Кубке мира по прыжкам с трамплина

23-летний уроженец Верховины (Ивано-Франковская область) Евгений Марусяк установил наивысшее достижение в истории Украины на Кубке мира по прыжкам с трамплина. На этапе в норвежском Викерсунде наш соотечественник занял 11-е место, пролетев 216,5. Победу добыл австриец Штефан Крафт.

До этого лучший результат Украины составлял 18-е место. Его также установил Марусяк в марте 2023 года.

Отметим, что в квалификации к этому турниру Евгений установил рекорд Украины по дальности полета – 223 м.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе прошлого года Евгений Марусяк стал первым украинцем в истории, которому удалось прыгнуть на лыжах с трамплина более чем на 200 метров.

Спустя месяц Марусяк на этапе Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина в Германии заработал за прыжок 266.4 балла, опередив ближайшего соперника на 17,2 пункта. Это позволило Украине впервые в своей истории добыть победу на подобном турнире.

В январе 2024-го Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко вошли в топ-30 на третьем этапе квалификация Турне четырех трамплинов, который входил в программу Кубка мира. Впервые в истории два представителя нашей страны отобрались в основной раунд этого соревнования.

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