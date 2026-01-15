Украинского футболиста поставили на ворота 'Реала' и мадридцы сенсационно вылетели из Кубка Испании, пропустив 3 гола от аутсайдера. Видео

17-я команда Ла Лиги "Альбасете" выбил "Реал" из Кубка Испании, одержав победу со счетом 3:2 в драматичном матче, развязка которого наступила уже в компенсированное время. Мадридцы дважды отыгрывались, но решающий удар хозяева нанесли на 90+4-й минуте.

Видео дня

Команда из Сегунды открыла счет после углового, а "Реал" ответил голом Франко Мастантуоно перед перерывом. Во втором тайме ключевой фигурой стал форвард "Альбасете" Хефте Бетанкор: выйдя на замену, он сначала забил эффектный мяч ударом с отскока, затем именно после его действий хозяева организовали финальный штурм.

Между этими эпизодами мадридцы сумели сравнять счет на 90+1-й минуте, когда Гонсало Гарсия замкнул подачу Арды Гюлера с углового, но радость "Реала" длилась всего несколько минут.

Отдельного внимания заслуживает игра Андрея Лунина. Украинский голкипер "Реала" неоднократно выручал свой клуб, в том числе потащил опаснейший удар Рики Родригеса в нижний угол и уверенно действовал на выходах при стандартах.

Однако при всех спасениях Лунин оказался бессилен в ключевые моменты: первый гол был забит после удара головой в "девятку", второй — мощным выстрелом Бетанкора из штрафной, а решающий мяч стал следствием подбора и удара в упор.

Как сообщал OBOZ.UA, "Реал" сенсационно уволил главного тренера Хаби Алонсо, который гнобил и обманул Лунина.

Новый наставник сразу вернул Андрея в стартовый состав, выпустив его на игру с "Альбасете" в Кубке страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!