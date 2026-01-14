Новый тренер 'Реала' принял первое решение по вратарю сборной Украины – СМИ

Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в стартовом составе мадридского "Реала" в первом матче нового тренера команды Альваро Арбелоа. Испанский специалист подтвердил, что именно украинец займет место в "рамке" в поединке против "Альбасете" в Кубке страны.

Об этом информирует издание AS. Арбделоа пока что не собирается менять подходы к формированию состава на кубковые противостояния. Именно по этой причине Лунин получит шанс проявить себя с первых минут в игре, которая состоится уже в среду, 14 января.

При этом пока неизвестно, поменяется ли концепция "Реала" с приходом нового тренера в вопросе ротации вратарей и сможет ли голкипер сборной Украины получать большего игрового времени после отставки Хаби Алонсо. Лунин в нынешнем сезоне провел только два матча, в которых пропустил пять голов.

Напомним, что Алонсо не доверял нашему соотечественнику, а также не сдержал слово давать Андрею больше игровой практики.

