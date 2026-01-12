'Реал' сенсационно уволил тренера, который гнобил и обманул вратаря сборной Украины

Руководство мадридского "Реала" сенсационно отправило в отставку главного тренера команды Хаби Алонсо. О своем решение "королевский клуб" уведомил после того, как команда драматично проиграла в финале Суперкубка Испании главным соперникам из "Барселоны".

Об этом информирует официальный сайт "сливочных". С Алонсо, который принял команду минувшим летом и не давал шансов украинцу Андрею Лунину, разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Испанский специалист также не сдержал слово давать нашему соотечественнику больше игровой практики.

Место Алонсо займет знаменитый экс-футболист "Реала" и сборной Испании Альваро Арбелоа. При этом не уточняется, на какой срок с ним заключено соглашение.

Интересно, что еще утром 12 января испанская пресса писала, что поражение от "Барселоны" в Суперкубке никак не повлияет на судьбу Алонсо.

Новость дополняется...