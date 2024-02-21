Украинским футболистам, которые ехали подписывать контракт, вручили повестки в ТЦК

Владелец футбольного клуба из Черниговской области "Кудровка" Роман Солодаренко рассказал случай, произошедший с его новичками. По словам Романа Васильевича его двоим игрокам вручили повестки в ТЦК и СП.

"У меня два футболиста ехали подписывать контракт – получили повестки. Футболисты огромную надежду возлагают на президентов клубов, что они их как-то будут защищать. Но как это делать – пока не понимаем и не знаем. Если во время чемпионата, например, 2-3 основных игрока заберут, то как тогда команде играть", – недоумевает Солодаренко в интервью Tribuna.com.

Отметим, что Солодаренко ранее назвал проблемой то, что футболистов мобилизируют во время войны. Владелец "Кудровки" недоволен тем, что вкладывает средства в тренировочные процессы и все остальное, а проходит полгода, и футболистов забрали.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало информацию о спортсменах, тренерах и спортивном персонале, которые просрочили разрешенные сроки пребывания за границей.

Мудрик, Довбик и другие футболисты сборной Украины попали в список "уклонистов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!