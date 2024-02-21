Владелец клуба недоволен повестками для футболистов: мы вкладываем средства, а проходит полгода и игроков забрали

Владелец футбольного клуба "Кудровка" (Черниговкская область), выступающего во Второй лиге чемпионата Украины, Роман Солодаренко рассказал о встречи клубов ПФЛ с новым президентом УАФ Андреем Шевченко, на котором обсуждался вопрос мобилизации футболистов. Солодаренко признался, что это одна из тех проблем, которая существовала между УАФ и ПФЛ.

"То, что футболисты все время на колесах, все время в движении, сборы, тренировочный процесс. А перемещения приводят к получению повесток. К сожалению, эта проблема не разрешалась. Я до конца так и не понял, кто все-таки наложил табу. Это очень проблематично. Потому что футболисты – это люди, которые сегодня работают и перемещаются по разным регионам. А это теперь усложнилось. И как с этим быть дальше – мне сложно сказать", – цитирует Солодаренко Tribuna.

Роман Васильевич предлагает оставить бронирование на период военного положения хотя бы для тех игроков, кто имеет профессиональные контракты.

"Мы вкладываем средства в тренировочные процессы и все остальное – проходит полгода, и футболистов забрали. Что дальше? Мы же играем тоже не просто ради собственного удовольствия, а для болельщиков, для побед, для решения турнирных задач, для поднятия по лигам. Но как можем решать задачу, если у нас не будет кем решать эти вопросы" – признается Солодаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало информацию о спортсменах, тренерах и спортивном персонале, которые просрочили разрешенные сроки пребывания за границей.

Мудрик, Довбик и другие футболисты сборной Украины попали в список "уклонистов".

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