'Украинский Месси' забил дважды ПСЖ и выиграл с 'Барселоной' Международный кубок Alkass в Катаре. Видео

Украинский полузащитник "Барселоны" Артем Рыбак стал главным героем финала Международного кубка Alkass, оформив дубль и помог своей команде обыграть ровесников из ПСЖ со счетом 5:2. Турнир проходил в Дохе впервые с 2020 года, и для каталонцев эта победа стала исторической.

Уже на 9-й минуте Рыбак открыл счет, а на 60-й закрепил преимущество дублем.

После голов ПСЖ "Барселона" быстро отыгрывалась, а решающим стал автогол защитника французской команды.

Кроме двух забитых мячей, украинский футболист сделал результативную передачу и спровоцировал автогол соперника, став ключевым игроком встречи.

Артем начал карьеру в украинских академиях "Буковины" и донецкого "Шахтера", а летом 2022 года перебрался в систему "Барселоны".

С июля 2025 года он выступает за команду U-16 каталонцев и уже имеет три матча за сборную Украины U-17. В Испании юного игрока часто сравнивают с Лионелем Месси за техничность и видение поля. В соцсетях его уже успели окрестить "Украинским Месси".

Как сообщал OBOZ.UA, 11 сентября в финале юношеского клубного чемпионата мира "Барселона" обыграла "Расинг" из Авельянеды со счетом 1:0. Единственный и победный гол за десять минут до окончания встречи забил именно Рыбак.

Спустя месяц Юношеская команда "Барселоны" одержала трудовую победу в матче чемпионата Испании U-16 против "Меркантила". Главным героем встречи стал Рыбак, оформивший гол+пас.

