Сборная Украины по футболу усилится вундеркиндом из 'Барселоны', выигравшим чемпионат Испании – СМИ

Юношеская сборная Украины (U-17), собранная из футболистов 2009 года рождения, усилится игроком "Барселоны" Артемом Рыбаком, сообщает "Футбол24". 14-летний уроженец Черновцов может стать частью команды Юрия Мороза уже на ближайших сборах в Испании.

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Артем начинал свою футбольную карьеру в "Буковине" и донецком "Шахтере". После начала полномасштабного вторжения юный украинец переехал в Барселону.

В 2023-м вместе с одноименной командой из столицы Каталонии он выиграл чемпионат Испании в своей возрастной группе.

В феврале 2024 года авторитетное испанское издание sport.es опубликовало хвалебную статью об украинце.

"Артем Рыбак – один из наименее развитых в физическом плане игроков юношеского чемпионата. Рядом со своими одноклубниками он кажется малышом, но, когда начинается матч и украинский плеймейкер начинает действовать, мало кто замечает его небольшой рост . Его мощная левая нога сияет благодаря великолепной технике контроля, паса, ведения и удара.

Артем моментально обостряет поединок вертикальными передачами, когда ситуация это позволяет, но он также умеет спрятать мяч и поставить игру на паузу, когда это необходимо сделать. Разумное чтение игры – одно из достоинств бывшего игрока академии донецкого "Шахтера", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 лет назад юный украинский футболист Алексей Карась, выступавший в харьковском клубе "Коммунар", за свою технику получил прозвище "украинский Месси". В одном из матчей игрок отметился потрясающим ударом.

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