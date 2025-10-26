'Украинский Месси' принес победу 'Барселоне', забив решающий гол и отдав точный пас в чемпионате Испании U-16. Видео

Юношеская команда "Барселоны" одержала трудовую победу в матче чемпионата Испании U-16 против "Меркантила". Главным героем встречи стал украинский вингер Артем Рыбак, оформивший гол+пас.

Видео дня

Уже на 6-й минуте Рыбак взял игру на себя: прорвался с мячом по флангу и выдал точный ассист в штрафную, где Гарсес хладнокровно переиграл вратаря соперников.

Позже Артем сам стал автором второго мяча. После передачи Рока Мартинеса украинец мощно пробил в верхний угол, установив окончательный счет 2:1 в пользу каталонцев.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 сентября в финале юношеского клубного чемпионата мира "Барселона" обыграла "Расинг" из Авельянеды со счетом 1:0. Главным героем матча стал Рыбак — именно его точный удар за десять минут до конца принес каталонцам престижный трофей.

Артем начинал свою футбольную карьеру в "Буковине" и донецком "Шахтере". После начала полномасштабного вторжения юный украинец переехал в Барселону. В соцсетях его уже успели окрестить украинским Месси.

В 2023-м вместе с одноименной командой из столицы Каталонии он выиграл чемпионат Испании в своей возрастной группе.

В феврале 2024 года авторитетное испанское издание sport.es опубликовало хвалебную статью об украинце.