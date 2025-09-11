'Украинский Месси' забил решающий гол и сделал 'Барселону' победителем клубного чемпионата мира U-17. Видео

В финале юношеского клубного чемпионата мира, который прошел в аргентинской Кордове, "Барселона" обыграла "Расинг" из Авельянеды со счетом 1:0. Главным героем матча стал 15-летний украинец Артем Рыбак — именно его точный удар за десять минут до конца принес каталонцам престижный трофей.

Обе команды начали встречу с высокой интенсивностью, почти без моментов, но с жесткой борьбой. Первые опасные шансы были у аргентинцев, однако голкипер "Барсы" Жерар Сала справился. Постепенно испанцы завладели инициативой и стали чаще угрожать воротам соперника.

Кульминация наступила в концовке. Сначала Рыбак упустил момент, пробив выше ворот, но вскоре исправился. После филигранного паса Хавьера Миранхельса украинский полузащитник вышел на ударную позицию, обыграл вратаря и поразил пустые ворота. Этот гол стал единственным в матче и решающим для "Барселоны".

Таким образом, "сине-гранатовые" сменили "Палмейрас" на вершине турнира и впервые в истории завоевали титул победителя клубного чемпионата мира U-18. Артем Рыбак вошел в историю, став автором "золотого" мяча финала.

Артем начинал свою футбольную карьеру в "Буковине" и донецком "Шахтере". После начала полномасштабного вторжения юный украинец переехал в Барселону. В соцсетях его уже успели окрестить украинским Месси.

В 2023-м вместе с одноименной командой из столицы Каталонии он выиграл чемпионат Испании в своей возрастной группе.

В феврале 2024 года авторитетное испанское издание sport.es опубликовало хвалебную статью об украинце.

