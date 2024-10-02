Украинский голкипер 'Реала' совершил фантастический сейв в матче Лиги чемпионов. Видео

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин спас свою команду от верного гола во 2-м туре Лиги чемпионов. 25-летний футболист сборной Украины совершил умопомрачительный сейв в матче против французского "Лилля".

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На 25-й минуте после диагонального навеса в штрафную Джонатан Дэвид в упор расстреливал нашего соотечественника, но Андрей смог отбить удар. У канадского нападающего был второй шанс забить, но уже лежа перед воротами он поднял левую руку и отбил мяч.

Напомним, что Лунин заменил в этом поединке основного стража ворот "Реала" Тибо Куртуа. Бельгиец получил небольшую травму приводящей мышцы левой ноги в дерби с "Атлетико" в минувшее воскресенье.

Как сообщал OBOZ.UA, в минувшем месяце Андрей Лунин решил продлить контракт с мадридским "Реалом", однако с большой долей вероятности он покинет клуб будущим летом.

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