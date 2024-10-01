Возникли проблемы: тренер 'Реала' срочно встретился с вратарем сборной Украины

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сыграет в основном составе мадридского "Реала" как минимум в двух ближайших матчах команды. Повреждение бельгийца Тибо Куртуа заставило наставника "сливочных" Карло Анчелотти провести срочную встречу с нашим соотечественником, на которой итальянец выразил подопечному свою поддержку.

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Об этом информирует портал Defensa Central. Куртуа получил небольшую травму приводящей мышцы левой ноги в дерби с "Атлетико" в минувшее воскресенье. 32-летний голкипер хоть и отыграл принципиальный поединок до конца, однако после финального свистка пожаловался на проблемы.

Обследование выявило микротравму игрока, из-за которой он пропустит минимум две недели. Анчелотти теперь вынужден обратиться к услугам Лунина. "Ты должен знать, что мы полностью тебе доверяем", – сказал наставник "Реала" Андрею.

Украинский вратарь выйдет на поле в матчах Лиги чемпионов с французским "Лиллем" (2 октября, 22:00) и первенства Испании с "Вильярреалом" (5 октября, 22:00). Возвращение Куртуа ожидается после международной паузы в игре Ла Лиги с "Сельтой" (19 октября).

Как сообщал OBOZ.UA, в минувшем месяце Андрей Лунин решил продлить контракт с мадридским "Реалом", однако с большой долей вероятности он покинет клуб будущим летом.

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