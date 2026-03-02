УкраїнськаУКР
Украинская биатлонистка стала вице-чемпионкой юниорского ЧМ-2026

Украинская биатлонистка Александра Меркушина завоевала "серебро" на юниорском чемпионате мира, который в эти дни проходит в немецком Арбере. Наша соотечественница стала второй в индивидуальной гонке, проиграв победительнице из-за единственного промаха на первом огневом рубеже.

21-летняя биатлонистка отлично шла по дистанции, демонстрируя высокую скорость. Меркушина-младшая некоторое время лидировала в финишном протоколе, однако француженка Темиш Фонтен завоевала золотую медаль благодаря чистой стрельбе на всех отрезках.

Для Меркушиной это пятая медаль на уровне юниорских чемпионатов мира. До этого она выигрывала три бронзовые награды (две среди девушек, одну среди юниорок) и "золото" в юношеском массстарте-60 (2024).

Кроме Александры, в топ-15 индивидуальной гонки в Арбере попала еще одна представительница Украины – Татьяна Тарасюк, которая с одним промахом заняла 15-е место. Валерия Шейгас и Ксения Приходько оказались вне топ-20, на 22-м и 26-м местах соответственно.

На Олимпийских играх 2026 года Меркушина после одной из гонок откровенно высказалась о собственном провале.

Как сообщал OBOZ.UA, Александра Меркушина столкнулась с "безвыходной ситуацией" в Милане на Олимпиадек-2026, когда ее вызвали на допинг-контрол

