'Бегу в кусты, а я не одна': биатлонистка сборной Украины рассказала о безвыходной ситуации на Олимпиаде-2026

Украинская биатлонистка Александра Меркушина была вынуждена отправиться на допинг-контроль сразу после гонки преследования на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Наша соотечественница при этом столкнулась с проблемой, которую она назвала "безвыходной ситуацией".

Об этом сама Меркушина написала на своей странице в социальной сети Threads. По ее словам, после изнуряющей дистанции у нее, как это бывает очень часто у спортсменов, не получилось легко сдать необходимые анализы. Спортсменке пришлось выпить немало жидкости, что потом привело к курьезной истории.

"О выходе из безвыходных ситуаций: После гонки забрал допинг контроль, я чтобы быстро пописять выпиваю залпом три бутылки воды, потому что мама ждет на стадионе. Еле выдавила из себя те 90 миллилитров. После 15 мин прогулки с мамой я неслась в туалет, как на финиш. Теперь еду в автобусе домой, стоим в пробке, до отеля 40 минут минимум. А писять хочется конкретно. Что же делать? Выпросила у водителя меня выпустить, бегу в кусты, оказывается, я не одна, меня еще поддержали две спортсменки, потом вместе догоняли кроссом автобус", – рассказала Меркушина-младшая.

Отметим, что сама гонка преследования на Олимпиаде-2026 завершилась исторической победой итальянской биатлонистки Лизы Витоцци.

Как сообщал OBOZ.UA, женская сборная Украины по биатлону установила исторический антирекорд на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Также спортсменки отказались общаться с журналистами.

