'Я облажалась': биатлонистка сборной Украины откровенно оценила гонку на Олимпиаде-2026. Видео

Украинская биатлонистка Александра Меркушина эмоционально отреагировала на выступление в гонке преследования на Олимпийских играх 2026 года в Милане. 21-летняя спортсменка стала худшей в составе "сине-желтых", заняв 48-е место с отставанием от победительницы в четыре с половиной минуты, и назвала это провалом.

Об этом сама Меркушина заявила в интервью "Суспильне Спорт" после завершения гонки. Младшая сестра Анастасии Меркушиной, которая пропускает Игры в Италии, подчеркнула, что у нее нет никаких оправданий перед болельщиками, а сама она рассчитывала на совершенно иной результат.

"Я сегодня облажалась. Я это понимаю. Нет никаких оправданий. Это плохо. Это не то, на что я рассчитываю и не то, к чему я стремлюсь и чего я хочу. Г*вняные дни бывают. Вот сегодня такой", – откровенно высказалась Меркушина-младшая о своем выступлении в гонке.

Украинская биатлонистка после финиша в пасьюте также столкнулась с "безвыходной ситуацией" в Милане, когда ее вызвали на допинг-контроль.

Как сообщал OBOZ.UA, женская сборная Украины по биатлону установила исторический антирекорд на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Также спортсменки отказались общаться с журналистами.

