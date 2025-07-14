Олимпийская чемпионка Светлана Журова традиционно обвинила Украину в ужесточении санкций против российских спортсменов. В частности, депутатка Государственной думы назвала следствием давления нашей страны запрет представителям РФ публиковать национальную символику в социальных сетях во время чемпионата мира по водным видам спорта.

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Об этом Журова заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что Международная федерация плавания (World Aquatics) якобы вынуждена демонстрировать поддержку Украине на фоне агрессии РФ.

"Это уже запрещали и на Олимпийских играх. Так происходит уже не первый год, уже давно. Потому тут ничего нового. Удивления нет. Украина же протестует. И таким образом все остальные пытаются показать, что они с ними", – сказала Журова.

До этого бывшая конькобежка пришла в дичайший восторг из-за допуска действующих офицеров российской армии Яны Егорян и Софьи Великой к чемпионату мира по фехтованию, который состоится в Тбилиси.

Напомним, World Aquatics выставила ряд жестких требований россиянам для получения ими так называемого нейтрального статуса и допуска к ЧМ-2025. Это вызвало приступ ярости у бывшего хоккеиста и депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова пожаловалась, что от россиян требуют забыть о своей стране условиями допуска к международным турнирам.

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