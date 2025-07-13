Россиянам, которых допустили на ЧМ по водным видам спорта, поставили 'жесткие условия' связанные с войной в Украине

Российские и белорусские спортсмены получили допуск к чемпионату мира по водным видам спорта в Сингапуре только при выполнении целого ряда строгих требований. Основное условие — полный нейтралитет: спортсменам запрещено каким-либо образом ассоциировать себя со своей страной, в том числе в социальных сетях, а также упоминание войны в Украине.

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Как сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics), участникам из России и Беларуси запрещено упоминать Россию, использовать национальные символы, включая эмодзи с флагами, или делать любые публикации, которые могут быть восприняты как связь с государством. Подобные действия будут рассматриваться как нарушение нейтрального статуса.

Около ста спортсменов из двух стран выступают на турнире в составе команд "Нейтральные атлеты А" (NAA) и "Нейтральные атлеты Б" (NAB). Им также запрещено давать комментарии о текущих военных конфликтах или о странах, находящихся в состоянии конфликта, включая даже косвённые упоминания.

При этом с июня World Aquatics сняла запрет на общение представителей этих стран со СМИ. Награды, завоёванные российскими и белорусскими нейтральными атлетами, будут учтены в официальном медальном зачёте.

Чемпионат в Сингапуре стартовал 11 июля и продлится до 3 августа. Всего будет разыграно 77 комплектов наград. Спортсмены примут участие в соревнованиях по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде.

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