'Этот день мы никогда не забудем': эксперт прочитал по губам, что Дональд Трамп говорил жене во время танца на инаугурации

Президент США Дональд Трамп обменялся милыми репликами с супругой Меланией во время их танца на инаугурации. Пара посетила за день сразу три бала, приковав к себе внимание миллионов людей.

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Трампы непринужденно общались, танцуя под "Боевой гимн Республики", который исполнял оркестр морской пехоты США. Эксперт по чтению по губам Джереми Фримен рассказал Mirror, что ему удалось разобрать несколько фраз.

"Сегодняшний день мы никогда не забудем", – сказала Мелания мужу. – На это Трамп ответил: "Ты права, я буду учиться и бороться".

Первая пара США обменялась еще несколькими репликами. Например, Трамп сообщил жене, что побрился, и спросил, чувствует ли она запах его лосьона. По мнению экспертов, Мелании было некомфортно во время неловкого танца с супругом. Однако, вопреки напряженности, она старалась мило улыбаться.

"Первый танец Трампа и Мелании на инаугурационном балу был скованным, неловким. Он больше напоминал ситуацию с заложниками, чем празднование, – отметил эксперт Грег Мэтт Трэвис. – Человек, который утверждал, что "сделает Америку снова великой", не смог заставить даже медленный танец выглядеть убедительно".

Во время баллов Трампы выглядели роскошно. Мелания надела бело-черное платье, которое для нее сшил стилист Эрве Пьер, а президент был в смокинге.

Ранее OBOZ.UA писал, что на инаугурации Трампа собрались все его дети, чтобы поздравить отца.

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