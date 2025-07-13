На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре россиянам не просто запретили выступать под флагом, но и запретили публиковать его изображение в соцсетях. Эти ограничения вызвали настоящую истерику у Вячеслава Фетисова. По словам двукратного олимпийского чемпиона, нейтральный статус для российских спортсменов "хуже, чем команда беженцев".

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"Это уже не просто санкции — это издевательство. Скоро начнут делить на нейтральных первой и второй степени. Павлик Морозов просто отдыхает", — заявил депутат Государственной думы РФ в интервью "Все про спорт".

Однако слова Фетисова вызвали волну презрения в соцсетях. Пользователи напомнили, что он сам когда-то сбежал в НХЛ ради денег, не особо задумываясь о флаге. Один комментатор язвил, что "в его поколении пятки сверкали быстрее, чем поднимался флаг".

Некоторые прямо указывали, что Россия сама довела ситуацию до нынешних санкций, и удивляться тут нечему. Один пользователь выразился жёстко: "Причину всех этих "издевательств" он не называет — удобнее изображать из себя жертву".

Многие насмехались над громкими заявлениями Фетисова, называя их "театром лицемерия" и "поздним пробуждением совести". Болельщики отмечают, что спортсмены под нейтральным флагом вовсе не страдают, а демонстрируют в соцсетях беззаботную жизнь с поездками по заграницам — и с флагом, по сути, давно никто не считается.

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