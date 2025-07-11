Олимпийская чемпионка Светлана Журова пришла в дичайший восторг из-за допуска действующих офицеров российской армии Яны Егорян и Софьи Великой к чемпионату мира по фехтованию, который состоится в Тбилиси. Депутатка Государственной думы особо отметила роль путинского олигарха Алишера Усманова, который до февраля 2022 года был президентом международной федерации в этом виде спорта (FIE).

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Об этом Журова, цинично упомянув о негативной реакции Украины, заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также восхитилась тем, что FIE перестала "заниматься политикой и националистическими санкциями".

"Украина уже рвет и мечет из-за допуска наших сильнейших фехтовальщиков на чемпионат мира. FIE увидела, что идет тенденция возвращения российских спортсменов. Этого уже не избежать. Поэтому ряд федераций, включая FIE, смягчил условия по допуску. Думаю, велика роль Усманова в послаблении санкций в отношении российских фехтовальщиков и допуске наших лидеров. Его уважают в международной федерации, ценят его мнение. У Усманова есть единомышленники в FIE, которые хотят развивать спорт во всем мире, а не заниматься политикой и националистическими санкциями", – сказала Журова.

Ранее украинская чемпиона Игр-2024 Елена Кравацкая объяснила, что на самом деле стоит за допуском российских спортсменок из армии РФ к чемпионату мира по фехтованию. До этого саблистка объявила о том, что не выступит на первенстве. Вместе с ней стартовать в столице Грузии отказалась и звездная Ольга Харлан, соперницами которой являются Егорян и Великая.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина резко раскритиковала FIE за допуск российских спортсменов на условиях, которые прямо противоречат требованиям Международного олимпийского комитета (МОК).

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