Украина установила исторический антирекорд Олимпиад в биатлоне

Женская сборная Украины по биатлону впервые не будет участвовать в масс-старте на зимних Олимпийских играх. По итогам гонки преследования на Играх-2026 ни одна из украинок не сумела показать результат, который позволил бы квалифицироваться в решающую дисциплину.

Видео дня

В гонке преследования на Олимпиаде в Милане и Кортине все представительницы Украины финишировали за пределами топ-40, тем самым лишив команду шансов на попадание в масс-старт:

Юлия Джима – 43-я с временем 4:09,6 (0+1+1+1).

Христина Дмитренко – 45-я с временем 4:22,1 (1+0+0+2).

Александра Меркушина – 48-я с временем 4:33,6 (0+2+2+1).

Масс-старт на Олимпийских играх-2026 состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало гонки запланировано на 15:15 по киевскому времени, трансляция пройдет на платформах "Суспільне Спорт", телеканале "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного".

На прошлых Играх-2022 в Пекине лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая финишировала 7-й. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане наивысший результат в масс-старте в женской сборной Украины показала Валя Семеренко (19).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне биатлонистки сборной Украины Елена Городная и Юлия Джима проигнорировали представителей "Суспильне.Спорт", которые хотели взять у них комментарий после спринта на Олимпиаде-2026. Обе спортсменки отказались общаться с журналистами и покинули микст-зону без интервью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!