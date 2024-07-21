Украина стала вице-чемпионом Европы по баскетболу U-20 в дивизионе B

Мужская сборная Украины по баскетболу проиграла Румынии в финале чемпионата Европы U-20 в дивизионе B. Встреча в Питешти завершилась со счетом 80:58.

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С первых минут на наших ребят начали давить трибуны, с чем они впервые встретились на этом чемпионате Европы. Под таким давлением украинцы долго входили в игру – наши игроки смогли отличиться первыми очками на 4-й минуте, проигрывая к тому моменту 0:8.

Впрочем, успокоившись, сборная Украины выровняла игру и дважды сокращала свое отставание до одной атаки. Ключевым моментом в первой половине стала середина второй четверти, когда Румыния выполнила три подряд точные трехочковые "в лицо" и вообще забила пять дальних за несколько минут, увеличив счет с 20:18 до 37:22. Это позволило хозяевам на большой перерыв уйти, имея +13 – 43:30.

Особенно сложной показалась третья десятиминутка, которую "желто-синие" проиграли с разницей в 8 очков (13:21).

Во второй половине игры украинцы перехватить инициативу не сумели – румыны увеличили свое преимущество до 20 очков и спокойно довели игру до победы.

Самыми результативными у Украины стали Павел Карасев с 11 очками и Даниил Сипало с 10 очками и 8 подборами.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины, Дивизион В

Питешти, Румыния. ФИНАЛ

Румыния - Украина 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15)

Украина: Колаволе 2, Скутельник 3+5 подборов + 3 передачи, Холод 6+5 подборов, Николайчук 8, Сипало 10+8 подборов – старт; Карасев 11, Кличко 9+5 подборов, Величко 4+5 передач, Кабанов 3, Черногорицкий 2, Новиков 0

Как сообщал OBOZ.UA, накануне наши парни победили Нидерланды в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу U-20 в дивизионе B со счетом 70:58. Благодаря этой победе наша молодежная команда заработала повышение в классе и в следующем сезоне будет выступать в дивизионе А.

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