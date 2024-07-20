Украина выиграла полуфинал Евробаскета U-20 и вышла в дивизион А

Мужская сборная Украины по баскетболу победила Нидерланды в полуфинале чемпионата Европы U-20 в дивизионе B со счетом 70:58. Благодаря этой победе наша молодежная команда заработала повышение в классе и в следующем сезоне будет выступать в дивизионе А.

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Матч для команды Валерия Плеханова складывался неудачно. Быстрые нидерландцы с первых минут полностью доминировали на паркете, выиграв стартовую четверть 20:14.

Ситуация начала меняться к середине второй десятиминутке, когда плотная защита "желто-синих" полностью нивелировала атаку соперников.

После перерыва Украина организовала фирменный разгром, выиграв вторую половину с общим счетом 36:25, таким образом обеспечив себе победу в матче.

В финале сборная Украины сыграет с Румынией.

Питешти, Румыния. 1/2 финала

Нидерланды - Украина 58:70 (20:14, 13:20, 11:17, 14:19)

Украина: Холод 17 + 6 подборов + 2 перехвата, Скутельщик 16 - 5 потерь, Николайчук 4, Колаволе 3 + 2 перехвата, Сипало 2 + 11 подборов + 4 передачи - старт, Карасев 7 + 7 подборов, Величко 6 + 3 передачи, Новиков 6, Кличко 4, Кабанов 2, Черногорицкий 0

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