Впервые в истории! Украина с разгромом завоевала медаль чемпионата мира по футзалу, забив 3 гола в пустые ворота. Видео

Сборная Украины по футзалу стала третьей на чемпионате мира, который проходит в Узбекистане. Подопечные Александра Косенко в матче за "бронзу" на паркете "Хумо Арены" в Ташкенте со счетом 7:1 обыграли команду Франции.

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Изначально встреча складывалась непросто для наших соотечественников. Соперник часто отмечался грубыми действиями, срывая наши атаки нарушениями правил. Ситуация изменилась лишь к 11-й минуте, когда Игорь Чернявский открыл счет.

После перерыва французы бросились отыгрываться, добившись штрафного удара и трижды пробивая по нашим воротам. Однако в итоге пропустили второй мяч после идеальной комбинации Абакшин - Семенченко - Зварыч.

Спустя минуту Франция отквитала один удар, но перелома создать не смогла. Евгений Жук продемонстрировал великолепные индивидуальные действия, забив третий гол.

После этого Рафаэль Рейно решил рискнуть, выпустив пятого полевого игрока вместо вратаря. В итоге "желто-синие" три раза наказали соперника, забив в пустые ворота.

Это стало первой медалью в истории Украины на чемпионатах мира по футзалу. До этого лучшим достижением было 4-е место в 1996 году.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад в драматичном полуфинале украинцы проиграли команде Бразилии (2:3).

В 1/4 финала "желто-синие" обыграли главную сенсацию турнира - команду Венесуэли (9:4). Последний раз в 1/2 финала ЧМ, Украина играла в 1996 году.

24 сентября в 1/8 финала украинцы были сильнее Нидерландов – 3:1.

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