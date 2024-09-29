Первые за 28 лет! Украина с разгромной победой вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу. Видео

Сборная Украины по футзалу вышла в полуфинал чемпионата мира, который в эти дни проходит в Узбекистане. Подопечные Александра Косенко обыграли главную сенсацию турнира - команду Венесуэли (9:4). Последний раз в 1/2 финала ЧМ, Украина играла в 1996 году.

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"Желто-синие" смогли быстро повести в счете после точного удара Данила Абакшина. Судьям пришлось смотреть повтор, однако на итоговое решение это не повлияло.

Победный результат продержался минуту, когда Франсия сравнял счет.

После этого пошла плотная позиционная игра, где Украина имела несколько великолепных шансов выйти вперед.

Сделать это нашим парням удалось на 14-й минуте, когда Петр Шотурма оказался в нужном месте в нужное время. Через две минуты Абакшин оформил дубль.

К сожалению после этого футзалисты из Украины расслабились, пропустив два необязательных гола. Венесуэла едва не организовала перелом в игре, но два гола Абакшина и Шведа восстановили status quo.

Во втором тайме на паркете была лишь украинская сборная, закатив еще несколько голов, причем один из них забил наш голкипер Александр Сухов после фантастического сольного прохода.

В полуфинале футзалисты из Украины сыграют с Бразилией. Встреча запланирована на среду, 2 октября. Начало в 18:00.

Как сообщал OBOZ.UA, в четвертьфинале Украина была сильнее Нидерландов – 3:1.

21 сентября "желто-синие" победили Афганистан и вышли в плей-офф чемпионата мира, который в эти дни проходит в Узбекистане. Матч третьего тура группового этапа завершился со счетом 4:1.

Во втором туре мундиаля украинцы одолели представителей Африки из Анголы – 7:2. На старте чемпионата мира по футзалу наши парни с треском проиграли команде Аргентине.

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