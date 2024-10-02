Украина вела в счете, но проиграла Бразилии в полуфинале чемпионата мира по футзалу. Видео

Сборная Украины по футзалу проиграла команде Бразилии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Узбекистане. Матч на паркете "Хумо Арена" в Ташкенте завершился со счетом 2:3.

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Наша команда уверенно начала встречу и имела несколько острых моментов, однако удача была на стороне соперника

Начиная с середины тайма американцы постепенно перехватили инициативу. Класс бразильцев начал сказываться все больше и больше и они даже смогли забить гол, но сделали это с нарушением правил. Украинский голкипер Александр Сухов словил мяч, но не смог его до конца прижать к паркету: в этот момент бразилец выбил круглый снаряд из рук и забил гол.

После просмотра видеоповтора главный арбитр из Новой Зеландии отменил взятие ворот.

После этого сборная Украины понесла тяжелую потерю. Наш капитан Петр Шотурма получил тяжелую травму колено в полуфинальном матче чемпионата мира против Бразилии. Эпизод случился в первом тайме.

На 15-й минуте Петр вступил в борьбу за мяч с соперником. Бразильский футзалист упал на ногу нашему соотечественнику, после чего Петр не смог подняться с паркета.

Медики даже не рискнули переворачивать украинца и в такое позе, как он упал, погрузили на носилки. 32-летний херсонец был госпитализирован.

Потеряв лидера Украина заиграла активнее и смогла первой открыть счет, когда шикарным дальним ударом отметился Семенченко.

Второй тайм начался неудачно для нас. Уже на первой минуте украинцы допустили обидную ошибку в обороне, которая привела к голу. В свои ворота забил Семенченко

Бразилия продолжала давить и спустя минуту забили второй гол.

Поведя в счете бразильцы не сбавляли обороты и могли несколько раз забить третий гол, но отлично играл наш вратарь. А на 29-й минуте "желто-синие" восстановили равновесие: это сдлал Игорь Корсун после передачи Даниила Абакшина.

После этого сборная Украины имела несколько 100% шансов выйти вперед, но дважды Бразилию спасала штанга, а один раз не смог разобраться в простой ситуации и забить в пустые ворота Абакшин.

Развязка наступила на 36-й минуте, когда за 6-й командный фол судья назначил пенальти, который реализовал Диего.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1/4 финала подопечные Александра Косенко обыграли главную сенсацию турнира - команду Венесуэли (9:4). Последний раз в 1/2 финала ЧМ, Украина играла в 1996 году.

Накануне в 1/8 финала сборная Венесуэлы сенсационно обыграла команду Испании. Поединок в Андижане завершился со счетом 2:1. 24 сентября в 1/8 финала украинцы обыграли команду Нидерландов – 3:1.

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