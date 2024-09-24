Украина вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футзалу.

Сборная Украины по футзалу вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который в эти дни проходит в Узбекистане. На паркете "Хумо Арена" подопечные Александра Косенко обыграли команду Нидерландов – 3:1.

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Наши футзалисты в дебюте встречи старались действовать максимально осторожно, используя простые схемы. чтобы избежать ненужного риска. Украина грамотно оборонялась, не позволяя сопернику создавать никаких моментов.

Ключевой эпизод случился на 6-й минуте, когда Михаил Зварич после передачи Данило Абакшина открыл счет в игре.

Забитый гол заметно расслабил нашу команду. Игроки лишились ненужной нервозности, легко отбивая неопасные атаки соперника. Лишь в последние 5 минут Нидерланды смогли найти силы на второе дыхание вынуждая нашего голкипера Александра Сухова спасать ворота.

За минуту до конца петр Шутурма серьезно ошибся в защите, но Мохамед Чих простил нас, не попав по мячу.

В начале второй половины Украины имела великолепные шансы выйти вперед, но Игорь Чернявский не реализовал выход один на один.

Спустя несколько минут Нидерланды нас наказали, восстановив равновесие.

Пропущенный гол морально не повлиял на футзалистов из Украины. Они продолжили атаковать и на 31-й минуте Андрей Мельник забил второй гол.

На последних минутах нидерландцы устроили настоящий штурм ворот Сухова, однако сильно увлеклись нападением, потеряли мяч после чего Мельник оформил дубль.

В четвертьфинале Украина сыграет с победителем в паре Испания – Венесуэла. Встреча запланирована на 25 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 сентября "желто-синие" победили Афганистан и вышли в плей-офф чемпионата мира, который в эти дни проходит в Узбекистане. Матч третьего тура группового этапа завершился со счетом 4:1.

Во втором туре мундиаля украинцы одолели представителей Африки из Анголы – 7:2. На старте чемпионата мира по футзалу наши парни с треском проиграли команде Аргентине.

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