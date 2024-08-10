Украина на Олимпиаде-2024: расписание и результаты 10 августа

На Олимпийских играх 2024 года в Париже в субботу, 10 августа, проходит предпоследний соревновательный день. Спортсмены разыграет рекордные за турнир 39 комплектов наград.

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Украинцы выступают в шести дисциплинах – прыжках в воду, художественной гимнастике, гребле, борьбе, брейкинге, современном пятиборье и синхронном плавании. Борчиха Ирина Коляденко выступит в финале весовой категории до 62 килограмм.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ 10 АВГУСТА

11:00. Прыжки в воду. Вышка 10м, полуфинал (м) – Алексей Середа.

11:30. Гребной спринт. Байдарки-одиночки 500м, полуфиналы (ж) – Мария Повх.

12:00. Борьба. Вольная борьба, 125кг, утешительный раунд (м) – Александр Хоцяновский – Роберт Баран (Польша)

Вольная борьба, 97кг, 1/8 финала (м) – Мурази Мчедлидзе – Ибрагим Чифчи (Турция).

12:40. Гребной спринт. Каноэ-одиночки 200м, полуфиналы (ж) – Анастасия Рыбачок, Людмила Лузан.

14:30. Современное пятиборье. Личный зачет, полуфиналы (ж), фехтование, бонус-раунд – Валерия Пермыкина.

15:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье, финал – Украина.

17:00. Брейкинг. Би-бои. Kuzya.

19:16. Вольная борьба, 62кг, финал (ж), 15-й запуск. Ирина Коляденко – Сакура Мотоки (Япония).

20:00. Прыжки в высоту, финал (м) – Олег Дорощук.

20:30. Синхронное плавание. Дуэты, произвольная программа – Украина.

Напомним, в Украине Олимпиаду официально транслируют на платформе "Суспильне Спорт", региональных каналах "Суспильного", международном телеканале "Евроспорт", а также на видеосервисе Megogo.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинские гребчихи Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок принесли Украины очередную медаль Олимпиады-2024.

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