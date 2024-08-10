Украина на Олимпиаде-2024: расписание и результаты 10 августа
На Олимпийских играх 2024 года в Париже в субботу, 10 августа, проходит предпоследний соревновательный день. Спортсмены разыграет рекордные за турнир 39 комплектов наград.
Украинцы выступают в шести дисциплинах – прыжках в воду, художественной гимнастике, гребле, борьбе, брейкинге, современном пятиборье и синхронном плавании. Борчиха Ирина Коляденко выступит в финале весовой категории до 62 килограмм.
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ 10 АВГУСТА
11:00. Прыжки в воду. Вышка 10м, полуфинал (м) – Алексей Середа.
11:30. Гребной спринт. Байдарки-одиночки 500м, полуфиналы (ж) – Мария Повх.
12:00. Борьба. Вольная борьба, 125кг, утешительный раунд (м) – Александр Хоцяновский – Роберт Баран (Польша)
Вольная борьба, 97кг, 1/8 финала (м) – Мурази Мчедлидзе – Ибрагим Чифчи (Турция).
12:40. Гребной спринт. Каноэ-одиночки 200м, полуфиналы (ж) – Анастасия Рыбачок, Людмила Лузан.
14:30. Современное пятиборье. Личный зачет, полуфиналы (ж), фехтование, бонус-раунд – Валерия Пермыкина.
15:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье, финал – Украина.
17:00. Брейкинг. Би-бои. Kuzya.
19:16. Вольная борьба, 62кг, финал (ж), 15-й запуск. Ирина Коляденко – Сакура Мотоки (Япония).
20:00. Прыжки в высоту, финал (м) – Олег Дорощук.
20:30. Синхронное плавание. Дуэты, произвольная программа – Украина.
Напомним, в Украине Олимпиаду официально транслируют на платформе "Суспильне Спорт", региональных каналах "Суспильного", международном телеканале "Евроспорт", а также на видеосервисе Megogo.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинские гребчихи Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок принесли Украины очередную медаль Олимпиады-2024.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!