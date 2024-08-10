Украинский легкоатлет установил рекорд на Олимпиаде-2024 и вошел в топ-6. Видео

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук занял шестое место на Олимпийских играх-2024. 22-летний легкоатлет завершил выступление с показателем 2.31 метра, что стало рекордом его карьеры.

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"Золото" Игр в Париже завоевал американец Шелби Макивен. "Серебро" у новозеландца Керра Хамиша. Третьим стал Мутаз Эсса Баршим, представляющий Катар.

Наш дебютант Олимпиады начал выступление с 2.17, взяв эту высоту с первого раза.

Также легко украинцу покорилась и отметка в 2.22.

Высота в 2.27 м оказалась не такой простым, но и его со второго раза.

Планку на уровне 2.31 Олег до этого никогда в карьере не брал, но в Париже сделал это со второй попытки.

К сожалению на этом Олег завершил свои выступления в столице Франции. Высоту 2.34 украинец покорить не смог.

Олег Дорощук родился в Кировограде. В июне 2018 года взял серебряную медаль на юношеском чемпионате Балкан, прыгнув на 2 метра 8 сантиметров. В следующем месяце взял "серебро" уже на юношеском чемпионате Европы в Дьере. Результат в 2,14 метра позволил ему взять бронзу юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе.

В 2022 году участвовал в чемпионате мира в Юджине (15 место в квалификации) и чемпионате Европы в Мюнхене (4 место в финале).

На молодёжном чемпионате Европы 2023 года в Эспоо разделил второе место с другим представителем Украины — Романом Петруком. Участвовал в финале будапештского чемпионата мира 2023 года, где Дорощук финишировал на 13-й позиции.

Свой персональный рекорд Дорощук поставил на турнире в Банской Быстрице в феврале 2024 года, где прыгнул на 2 метра 30 сантиметров, завоевав при этом бронзовую медаль. Четвёртым Дорощук стал в Глазго, где проводился чемпионат мира 2024 года в помещении. На чемпионате Европы 2024 года в Риме украинец стал третьим с результатом 2,26 метра.

Благодаря позиции в мировом рейтинге получил путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Стал единственным украинцем, квалифицировавшимся в финал Олимпиады в прыжкам в высоту среди мужчин.

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