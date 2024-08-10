Украина на ОИ-2024 шла второй в художественной гимнастике, но осталась без медалей. Видео

Сборная Украины по художественной гимнастики заняла седьмое место из восьми участниц на Олимпиаде-2024 в групповом многоборье. Диана Баева, Алина Мельник, Мария Высочанская, Валерия Перемета и Кира Ширыкина набрали 65.700 баллов (36.500 за выступление с 5 обручами и 29.150 баллов за 3 мяча 2 мяча).

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Наши девушки великолепно начали соревнование, по итогам первой ротации заняв второе промежуточное место. Украинок опередил лишь Китай.

Девушки продемонстрировали невероятную четкость в выступлении с обручами. Иногда даже зрители не успевали уследить за взаимодействиями девушек.

Особенный восторг у болельщиков вызвал элемент "проход в обруч во время прыжка", который безупречно исполнила Валерия Перемета. Никто из команд-конкуренток подобного не исполнял.

К сожалению второй раунд украинские гимнастки прошли гораздо хуже: во время прыжка у гимнастки впрыгнул мяч, запуталась лента, а затем одна из атлеток пропустила два элемента, что в итоге сказалось на оценке. Судьи поставили украинской сборной наинизший балл.

Победу добыла команда Китая (69.800). Второе место у Израиля (68.850). "Бронза" у Италии (68.100).

Как сообщал OBOZ.UA, отец капитана сборной Украины по художественной гимнастике Марии Высочанской смог вырваться с войны с Россией, чтобы поддержать дочь на соревнованиях по художественной гимнастке в групповых упражнениях. Накануне украинки заняли 3-е место в квалификации и 10 августа в 15:00 стартуют в финальной битве за медаль.

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