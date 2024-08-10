Украинские красавицы-близняшки вошли в пятерку лучших на Олимпиаде-2024 в артистическом плавании. Видео

Украинки Марина и Владислава Алексеевы заняли пятое место в артистическом плавании на Олимпиаде-2024. 23-летние сестры-близнецы, представляющие Харьков, набрали в произвольной программе 278.2084 и в сумме с учетом технической программы накануне (260.4600) это составило 538.6684 балла.

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Наши девушки продемонстрировали высочайший уровень выступлений. Было видно невооруженным глазом, что уровень украинок превосходил всех, кто выступал до них.

Они двигались максимально близко с большой скоростью и очень высоко поднимались над уровнем воды.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее призер Олимпийских игр-2020, чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию Марина Алексеева сбежала с сестрой-близнецом Владиславой из родного города, прихватив лишь чемодан с летними вещами и медаль.

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